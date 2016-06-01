В СМИ КНДР похвалили кандидата в президенты США Трампа

В редакционной статье "КНДР сегодня" приветствуется предложение Трампа о прямых переговорах между ним и лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном, пишет ZN.ua со ссылкой на The Guardian.

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"Есть много позитивных аспектов "эпатажной политики" Трампа. Он сказал, что не будет вмешиватся в войну между Севером и Югом. Разве это не хорошо с точки зрения Северной Кореи?", – задается вопросом автор по имени Хан Йон Мук.

Также в статье одобряется решение Трампа вывести войска из Южной Кореи в случае победы на выборах президента.

Аналитики отмечают, что, хотя статья не является официальным заявлением Пхеньяна, трудно представить, что она появилась просто так и не с подачи властей Северной Кореи.

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"Это очень бросается в глаза. Конечно, это не голос официального Пхеньяна, но это определенное прощупывание властями КНДР", – заявил Айдан Фостер-Картер из Университета Лидса.

Другой аналитик Джонн Феффер из организации Foreign Policy In Focus считает, что в Пхеньяне рассчитывают на то, что даже если Трамп проиграет выборы, то его заявления "изменят политическую игру в США" и американцы несколько пересмотрят свои позиции по корейскому вопросу.