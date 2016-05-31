Штайнмайер предлагает поэтапное снятие санкций с РФ в случае существенного прогресса на Донбассе

Такое заявление главы МИД ФРГ прозвучало в понедельник во время его выступления на «Потсдамских встречах» Германо-российского форума в Берлине. Текст выступления Штайнмайера опубликован на сайте немецкого МИДа, передает РБК.

«Санкции не являются самоцелью. И санкции, безусловно, не является средством, чтобы заставить другого партнера встать на колени. Никто не заинтересован в экономическом разрушении России», – сказал глава МИД Германии.

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Он подчеркнул, что санкции должны послужить стимулом для «политического поведения, ориентированного на прекращение конфликта». «То есть в нынешней ситуации, и это правильно с нашей точки зрения, продолжать оказывать давление, но что касается механизма санкций – делать это надо разумно, как я уже говорил на прошлой неделе», — отметил Штайнмайер.

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«Принцип «все или ничего» не приближает нас к цели. По крайней мере, на сегодняшний момент. Поэтому мое предложение заключается в том, чтобы включить элемент стимулирования в отношении обеих сторон. И в случае существенного прогресса должно стать возможным поэтапное снятие существующих санкций», – сказал он.

Как сообщал УНИАН, министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что федеральное правительство размышляет над возможностью ослабления экономических санкций против России - за выполнение последней ряда условий.