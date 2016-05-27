В Германии хотят ослабить санкции против РФ в обмен на сотрудничество Москвы при проведении выборов на Донбассе - Spiegel

Об этом сообщает DW со ссылкой на издание Spiegel.

Министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что федеральное правительство размышляет над возможностью ослабления экономических санкций против России - за выполнение последней ряда условий.

"Я всегда считал: санкции сами по себе не являются целью. Когда будет прогресс с выполнением Минских соглашений, тогда можем поговорить об ослаблении санкций", - сказал министр.

При этом по отдельным данным Spiegel, в немецком правительстве рассматривают вариант снятия части санкций в отношении РФ в ответ на сотрудничество Москвы при проведении местных выборов на Донбассе.

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Как заявил 27 мая представитель МИД Германии Мартин Шефер от имени Штайнмайера, для воплощения минских договоренностей "правильно и необходимо сохранять давление, однако в то же время и разумно применять инструмент санкций против России".

По словам Шефера, принцип "все или ничего" в данном случае не способствует приближению к цели, а потому при существенном прогрессе в реализации "Минска" должно быть возможным и поэтапное снятие санкций.

В сообщении напоминается, что сохранение или ослабление санкций ЕС канцлер Германии Ангела Меркель и лидеры Евросоюза связывают с выполнением Москвой своей части Минских соглашений. Ожидается, что на июньском саммите Евросоюза текущий набор ограничительных мер, действие которых истекает в конце июля, будет продлен на полгода. О готовности усилить санкции в отношении России в случае необходимости заявили и лидеры стран Большой семерки.