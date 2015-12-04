В Финляндии снова подожгли приют для мигрантов
13:06, 04 декабря 2015Мир
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В финском городе Раума сегодня рано утром возник пожар в двухэтажном доме, который предназначался для мигрантов.
Финляндия намерена закрыть часть центров по приему мигрантов / Katja Halinen / Yle
Заселить просителей убежища в здание планировалось с начала следующего года, сообщает издание Yle.
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Во вторник в соседнем городе Канкаанпяя произошел аналогичный инцидент. Неизвестные подожгли дом для беженцев. По версии полиции, пожар возник в результате чьих-то умышленных действий.
В обоих случаях обошлось без жертв.
Ранее сообщалось, что Финляндия намерена закрыть часть центров по приему мигрантов, которые находятся в отдаленных местах, из соображений безопасности.
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