В Финляндии снова подожгли приют для мигрантов

Заселить просителей убежища в здание планировалось с начала следующего года, сообщает издание Yle.

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Во вторник в соседнем городе Канкаанпяя произошел аналогичный инцидент. Неизвестные подожгли дом для беженцев. По версии полиции, пожар возник в результате чьих-то умышленных действий.

В обоих случаях обошлось без жертв.

Ранее сообщалось, что Финляндия намерена закрыть часть центров по приему мигрантов, которые находятся в отдаленных местах, из соображений безопасности.