Финляндия уже отправила 5 спецрейсов с иракцами на родину
16:24, 23 марта 2016Мир
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Финляндия уже организовал пять чартерных авиарейсов для иракцев, которые изъявили желание вернуться на родину.
REUTERS
Об этом сообщает издание Helsingin Sanomat со ссылкой на данные финской полиции, передает "ЕвроПравда". Первый такой рейс состоялся 18 февраля. Потом самолеты отправляли регулярно раз в неделю.
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Всего было перевезено около 500 иракцев, большинству из которых отказали в удовлетворении ходатайства об убежище в Финляндии.
Как отмечается, организация такого спецрейса обходится Финляндии в 150-200 тыс. евро. При этом полиция предполагает, что и дальше будет организовывать такие авиарейсы.
В прошлом годуоб убежище в Финляндии попросили 32 тыс. человек, 20 тыс. из них – иракцы.
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