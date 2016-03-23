Финляндия уже отправила 5 спецрейсов с иракцами на родину

Об этом сообщает издание Helsingin Sanomat со ссылкой на данные финской полиции, передает "ЕвроПравда". Первый такой рейс состоялся 18 февраля. Потом самолеты отправляли регулярно раз в неделю.

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Всего было перевезено около 500 иракцев, большинству из которых отказали в удовлетворении ходатайства об убежище в Финляндии.

Как отмечается, организация такого спецрейса обходится Финляндии в 150-200 тыс. евро. При этом полиция предполагает, что и дальше будет организовывать такие авиарейсы.

В прошлом годуоб убежище в Финляндии попросили 32 тыс. человек, 20 тыс. из них – иракцы.