Экс-главред телеканала "Дождь" назвал Путина и Медведчука "одним народом"

Об этом в интервью Лига.Новости рассказал бывший главный редактор телеканала Дождь, российский писатель, режиссер, автор книги "Вся кремлевская рать" Михаил Зыгарь.

"Ведь как: несколько раз там был, в Крыму отдыхал, Ротару слушал - общий культурный бекграунд. Когда он говорит, что мы - единый народ, то абсолютно верит в это", - считает журналист РФ.

Кроме того, по словам экс-главреда "Дождя", у Путина есть Виктор Медведчук, который всегда готов это подтвердить. "Вот Путин и Медведчук - это один народ. Такая родственная душа, когда познакомились с человеком уже во взрослом возрасте, но кажется, что знали его всю жизнь", - рассказал Зыгарь.

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Также он напомнил, как 26 мая, в день обмена Надежды Савченко, на сайте Кремля появился очень любопытный ролик. "Медведчук в нем - как рояль из кустов - появляется вдруг в роли посредника между гражданками России и президентом страны. Что ж, самый краткий путь", - подытожил российский журналист.

Ранее Зыгарь заявлял, что для президента Российской Федерации Владимира Путина украинский вопрос всегда был очень важен, и именно в Украине он получил первую психологическую травму.