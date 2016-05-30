Первую серьезную психологическую травму Путин получил в Украине - журналист РФ

Об этом в интервью Лига.Новости рассказал бывший главный редактор телеканала Дождь, российский писатель, режиссер, автор книги "Вся кремлевская рать" Михаил Зыгарь.

По его словам, в первые годы своего президентства он регулярно, практически на всех внутренних заседаниях, говорил: "Мы должны заниматься Украиной, иначе мы ее потеряем".

"Важно то, что именно в Украине в 2004-м году Путин получил первую серьезную психологическую травму. Тогда Владимир Владимирович впервые убедился, что существует страшный американский заговор, жертвой которого он является. У Путина не было никаких сомнений в том, что Оранжевая революция - это американская спецоперация", - рассказал журналист РФ.

Зыгарь считает, что российский президент так решил потому, что выделил огромные деньги и отправил из Москвы в Украину очень много специалистов.

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"Те долго тут сидели, поделили все деньги, до самого последнего момента телеграфируя, что удерживают контроль. Когда же оказалось, что не все так хорошо, то эти специалисты не могли признаться, что разворовали выделенный бюджет, ничего не делая. Поэтому объяснили все просто: враг потратил еще больше", - рассказал российский писатель.

По его словам, именно с этого момента Путин начал убеждаться, что "существует заокеанский враг, который плетет интриги в Украине и пытается ею овладеть".

"И чем дальше, тем больше он в своем мнении утверждался. Оттого Украина - это очень личный и болезненный вопрос", - подытожил Зыгарь.

Ранее Зыгарь в интервью УНИАН рассказал, что Кремль начал готовиться к захвату Крыма за два месяца до бегства на то время президента Украины Виктора Януковича.