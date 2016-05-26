Арестованного в США за шпионаж россиянина осудили на 2,5 года тюрьмы
02:43, 26 мая 2016Мир
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Суд в Нью-Йорке приговорил к 2,5 годам лишения свободы гражданина России Евгения Бурякова, который был арестован в 2015 году по подозрению в шпионаже.
Буряков собирал информацию экономического характера / dpsu.gov.ua
Также Буряков оштрафован на 10 тыс. долларов, передает АВС.
В прокуратуре считают, что Буряков в сговоре с дипломатами в период с 2012 по 2015 года собирал информацию экономического характера о возможных санкциях США относительно российских банков, а также о разработке альтернативных источников энергии.
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Ранее УНИАН сообщал, что россиянин Евгений Буряков, задержанный в США по подозрению в шпионаже, признал свою вину в том, что он работал в качестве агента иностранного государства, не уведомляя об этом правительство США.
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