Арестованного в США за шпионаж россиянина осудили на 2,5 года тюрьмы

Также Буряков оштрафован на 10 тыс. долларов, передает АВС.

В прокуратуре считают, что Буряков в сговоре с дипломатами в период с 2012 по 2015 года собирал информацию экономического характера о возможных санкциях США относительно российских банков, а также о разработке альтернативных источников энергии.

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Ранее УНИАН сообщал, что россиянин Евгений Буряков, задержанный в США по подозрению в шпионаже, признал свою вину в том, что он работал в качестве агента иностранного государства, не уведомляя об этом правительство США.