Задержанный год назад в США россиянин признался, что он шпион

Россиянин Евгений Буряков, задержанный в США по подозрению в шпионаже, признал свою вину в том, что он работал в качестве агента иностранного государства, не уведомляя об этом правительство США, сообщает Русская служба Би-би-си.

Формально Бурякова обвиняют в преступном сговоре с целью шпионажа. Следствие полагает, что в этот сговор обвиняемый вступил с двумя дипломатами, работавшими в США. Оба они успели покинуть страну до того, как их задержали.

Кроме того, по мнению следственных органов, Буряков вопреки требованиям закона не стал официально регистрироваться в США как агент российских властей и не планировал информировать американские власти о своей работе.

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О задержании 41-летнего Бурякова, работавшего заместителем главы представительства "Внешэкономбанка" в Нью-Йорке, стало известно в начале 2015 года. Первоначально вину он не признавал. Ожидается, что процесс над россиянином начнется в течение месяца.

Следствие считает, что Буряков является кадровым сотрудником СВР и занимался в США сбором разведданных. В частности, считают американские власти, его интересовала информация о потенциальных санкциях США против России.

В Службе внешней разведки России отказались комментировать информацию по поводу Евгения Бурякова.