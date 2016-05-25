Ответственность за теракт в Кабуле взял на себя "Талибан"

Сегодня утром в результате взрыва, совершенного террористом-смертником, погибли по меньшей мере 10 человек, которые были сотрудниками суда, еще четверо получили ранения, передает "ЕвроПравда" со ссілкой на Reuters.

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"Ответственность за нападение на автобус, перевозивший сотрудников апелляционного суда с западной стороны столицы Афганистана Кабула, взял на себя "Талибан", – говорится в сообщении.

Отметим, нападение произошло в тот же день, когда талибы объявили имя нового лидера, который сменил убитого муллу Ахтара Мансура.

По словам пресс-секретаря талибов Забихуллы Муджахида, нападение на сотрудников судебной системы является ответом на решение правительства Афганистана о казни шестерых ранее судимых боевиков талибов.

В то время, как представитель МВД страны утверждает, что в результате взрыва погибли 10 человек и четверо ранены, "Талибан" заявил о 22 жертвах взрыва.