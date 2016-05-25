Боевики движения "Талибан" избрали нового лидера

08:21, 25 мая 2016
Мир
869

Афганские талибы назвали имя преемника муллы Мансура, который погиб в результате удара американского беспилотника.

REUTERS

Об этом пишет Европейская правда со ссылкой на ВВС.

В "Талибане" признали гибель Мансура и сообщили, что новым лидером движения провозглашено Мавлави Хайбатулла Ахунзада.

Читайте также"Талибан" взял на себя ответственность за теракт в центре Кабула

Как сообщал УНИАН, 22 мая "Талибан" подтвердил ликвидацию своего лидера в результате авиаудара США вблизи пакистанской границы

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter