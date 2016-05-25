Боевики движения "Талибан" избрали нового лидера
08:21, 25 мая 2016Мир
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Афганские талибы назвали имя преемника муллы Мансура, который погиб в результате удара американского беспилотника.
REUTERS
Об этом пишет Европейская правда со ссылкой на ВВС.
В "Талибане" признали гибель Мансура и сообщили, что новым лидером движения провозглашено Мавлави Хайбатулла Ахунзада.
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Как сообщал УНИАН, 22 мая "Талибан" подтвердил ликвидацию своего лидера в результате авиаудара США вблизи пакистанской границы
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