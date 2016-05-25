Власти Таджикистана запретили последний звонок в школах
10:40, 25 мая 2016Мир
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В Таджикистане запретили традиционный праздник школьных выпускников – последний звонок, который в стране называется "звонок зрелости".
В Таджикистане отменили последний звонок в школах / panoramio.com
Министр образования и науки Таджикистана Нуриддин Саид подписал приказ, в котором говорится, что во всех школах страны в последний учебный день, 7 июня, вместо торжественных линеек пройдут занятия, передает Би-би-си.
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"Запретить во всех общеобразовательных школах страны проведение "Звонка зрелости" для выпускников 9 и 11 классов", - цитируют приказ местные СМИ.
Несколько лет назад из-за проблем с отоплением школ, особенно в селах, власти Таджикистана приняли изменения в школьное расписание. Большая часть занятий была перенесена на теплый сезон.
По этой причине зимние каникулы в стране длятся не две недели, а целый месяц.
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