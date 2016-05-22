"Талибан" подтвердил ликвидацию своего лидера при авиаударе США близ пакистанской границы
Лидер афганского движения "Талибан" Ахтар Мансур действительно погиб при авиаударе США.
Эти сведения подтвердил высокопоставленный лидер "Талибана" мулла Абдул Рауф, передает РБК со ссылкой на Associated Press.
По словам собеседника агентства, Мансур погиб при ударе беспилотника в ночь с пятницы на субботу. Он уточнил, что это произошло в зоне на границе Афганистана и Пакистана.
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Сведения о гибели Мансура также прокомментировали афганские власти. "Прошлой ночи американские чиновники проинформировали правительство Афганистана (об ударе беспилотника - Ред.), и, скорее всего, (Мансур - Ред.) убит. Мы проинформируем, когда получим больше данных", — сказал афганский премьер Абдулла Абдулла.
Ранее в Пентагоне сообщили, что лидер террористической группировки "Талибан" Мулла Ахтар Мансур стал целью авиаудара американских военных в отдаленном регионе Афганистана близ пакистанской границы.