Экс-барабанщик Megadeth Ник Менца умер на сцене во время выступления

Об этом в воскресенье, 22 мая, сообщает Лента.ру со ссылкой на Associated Press.

Музыкант умер в субботу, 21 мая. Менца в составе своей группы OHM выступал в одном из клубов Лос-Анджелеса (штат Калифорния), когда ему стало плохо. Первую помощь 51-летнему мужчине попытались оказать коллеги, а также некоторые зрители.

Прибывшие на место медики констатировали смерть музыканта. По предварительным данным, Менца умер от сердечного приступа.

Megadeth, созданная в 1983 году, входит в «большую четверку трэш-метала» наряду с Metallica, Slayer и Anthrax. Альбомы группы были проданы в количестве более 50 миллионов экземпляров по всему миру.

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Менца выступал в составе Megadeth с 1989 года. Он принял участие в записи четырех альбомов: Rust in Peace (1990 год), Countdown to Extinction (1992 год), Youthanasia (1994 год), Cryptic Writings (1997 год).

Музыкант покинул коллектив в 1998-м из-за проблем с коленом. Медики диагностировали у него доброкачественную опухоль, которую удалили хирургическим путем. В 2004 году Менца ненадолго вернулся в Megadeth для участия в концертном туре в поддержку альбома The System Has Failed.

Впоследствии он играл в группе Memorain и основал сольный проект Menza. К OHM он присоединился в 2015 году, сообщает Entertainment Weekly.

Менца занимает 52 место в топ-100 барабанщиков рока по версии сайта DigitalDreamDoor.com.