Порошенко 22-23 мая примет участие во Всемирном гуманитарном саммите в Стамбуле

Как сообщили УНИАН в пресс-службе президента, Порошенко выступит в рамках пленарного заседания, а также примет участие в работе круглого стола, посвященного роли политического лидерства в предотвращении и прекращении конфликтов.

Программой визита также предусмотрены двусторонние встречи президента Украины с главами государств и правительств, участвующих в саммите.

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Подготовка саммита, который станет первым мероприятием такого рода, длившейся три года под эгидой ООН. Целью его проведения является определение конкретных шагов, необходимых для улучшения реагирования на существующие гуманитарные вызовы, в частности, те, которые вызваны конфликтами, и выработки адекватных механизмов предотвращения возникновения новых гуманитарных проблем.