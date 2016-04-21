ООН: миллионы жителей Северной Кореи страдают от недоедания

Об этом заявляет ООН. По словам представителей международной организации, недоедание остается одной из самых острых проблем для жителей КНДР, передает Би-би-си.

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По данным ООН, питание 40% населения страны не соответствует минимальным требованиям к сбалансированному рациону: от недоедания, а порой и настоящего голода в первую очередь страдают женщины и дети в возрасте до 5 лет.

Два подряд засушливых года вызвали сокращение производства сельхозкультур в стране. Международная же продовольственная помощь Северной Корее была сокращена из-за введенных в отношении страны санкций.

США в феврале усилили санкционный режим в отношении КНДР: решение было принято, после того как Пхеньян в январе сообщил об испытаниях водородной бомбы, а в феврале - о запуске спутника.

В начале марта в связи с запуском баллистической ракеты Совет Безопасности ООН принял резолюцию о введении санкций против Северной Кореи.