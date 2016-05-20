Российское общество отказалось от альтернативной информации из Украины - социолог

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом сегодня на конференции в Москве «Журналистика и пропаганда в современных СМИ» заявил руководитель отдела социокультурных исследований «Левада-центра» Алексей Левинсон.

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Он подчеркнул, что от 76% до 94% взрослого населения РФ являются зрителями федеральных телеканалов.

По словам Левинсона, «уровень поддержки в 80% первого лица РФ исходит именно из телевизора, поскольку это практически единственный источник сведений о мире и самих себе».

«Эта ситуация очень архаичная, поскольку для современного общества не характерна такая концентрация информационного поля», - подчеркнул он.

Как сказал эксперт, дело не в том, что у россиян нет возможности обратиться к альтернативным источникам. «По нашим данным, в ситуации развертывания военных действий на территории Украины мы отмечали, что среди людей, которые регулярно пользуются интернетом для получения информации, - это наиболее молодая и активная часть общества... Три четверти из них отвечали, что информацию о событиях в Украине получают с федерального телевидения», - сообщил Левинсон.

«Это отказ от альтернативных источников информации. Это очень серьезно, это не то, что журналисты манипулируют общественным сознанием, само общественное сознание кладет голову на стол и требует этого, не хочет другого. Эту ситуацию лечить придется долго и сложно», - подчеркнул социолог.

По его словам, в ходе опросов значительная часть общества негативно отвечает на вопрос, можно ли верить телевидению. Однако на вопрос «верите ли вы тому, что показывают по ТВ, отвечают «да», - сказал Левинсон.