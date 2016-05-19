Замглавы минкомсвязи России: руководство РБК уволили за идиотизм

"Когда менеджмент, по сути дела, никаких изменений в экономике предприятия не приводит и увольняется за идиотизм, найти политику самое милое дело. Потому что это является прекрасным спасением от обвинений в некомпетентности и непрофессионализме в своей работе", - заявил Волин, передает Би-би-си.

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Бывшая шеф-редактор холдинга Елизавета Осетинская уверена, что причиной увольнения главного редактора газеты РБК Максима Солюса, главного редактора интернет-редакции Романа Баданина и ее самой было недовольство Кремля информационной политикой холдинга.

"Никакой экономической подоплеки во всем произошедшем нет, а есть именно то, о чем пишут сейчас о нас в разных СМИ", - написала она в "Фейсбуке" несколько дней назад. Позднее в интервью Financial Times Осетинская связала увольнение редакторов с публикацией "панамских документов".

После публикации "панамского досье" она попросила журналистов "копать" дело об офшорах друга президента России Владимира Путина Сергея Ролдугина, что помогло порталу нарастить трафик.

Как сообщал УНИАН, шеф-редактор российского медиахолдинга РБК Елизавета Осетинская, главный редактор информагентства РБК Роман Баданин и главный редактор газеты РБК Максим Солюс были уволены с занимаемых должностей 13 мая.