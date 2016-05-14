Редакторов "РБК" обязали согласовывать тексты с гендиректором - СМИ

Об этом пишет Медуза со сылкой на источник в редакции холдинга.

Как написала в Facebook корреспондент отдела политики РБК Елизавета Антонова, сотрудники отдела готовы работать «до первого снятого текста».

Однако, шеф-редактор РБК Елизавета Осетинская на своей странице в Facebook назвала обязательство редакции согласовывать тексты с Молибогом "чушью".

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Как сообщал УНИАН, 13 мая "РБК" объявил об увольнении главного редактора газеты Максима Солюса, шеф-редактора Елизаветы Осетинской и заместителя шеф-редактора Романа Баданина.

В среду, 11 мая, издание обнародовало материл "Напротив "дворца Путина" под Геленджиком начнут разводить устриц", который, по словам источника Reuters в РБК, стал "последней каплей". В статье шла речь о том, что российское хозяйственное общество "Южная цитадель" получило тысячу гектаров акватории у мыса Идокопас под Геленджиком для выращивания устриц и мидий.

"Это спровоцировало гнев Кремля, который обратился к акционерам", -добавил собеседник издания, пожелавший остаться анонимным.

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При этом пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявляет, что уход редакторов не связан с политикой или политическим давлением.

Позже изданию Snob стало известно, что из "РБК" уходят еще 14 журналистов. По данным источника Znak.com, исполнять обязанности шеф-редактора будет Ирина Малкова, которая сейчас работает заместителем главного редактора по направлению "Бизнес".