Парламент Македонии отменил назначенные на 5 июня внеочередные выборы

Как передает Радио Свобода, голосование состоялось спустя несколько часов после того, как Конституционный суд Македонии решил остановить подготовку к назначенным на начало следующего месяца внеочередным выборам парламента на время, пока он решит, соответствовал ли Конституции самороспуске парламента. Суд должен вынести решение в течение 8 дней, то есть не позднее 26 мая.

С жалобой в Конституционный суд обратилась одна из партий правящей коалиции - "Демократический союз за интеграцию", представляющая интересы албанского меньшинства Македонии.

Эта партия и еще одна партия македонских албанцев - Демократическая партия албанцев, а также главная оппозиционная партия "Социал-демократический союз Македонии", бойкотируют назначенные на 5 июня выборы. Они заявляют, что условий для проведения свободных и честных выборов в стране не существует.

Европейский союз, а также США уже призвали Македонию отложить выборы при таких обстоятельствах.

6 апреля депутаты парламента проголосовали за его самороспуск, согласно достигнутым при посредничестве ЕС договоренностям о решении политического кризиса в стране. С тех пор и до нынешнего голосования они не собирались на сессии ни разу, но сохраняют полномочия, пока не будет избран новый состав парламента.

Кризис в Македонии, который продолжается с прошлой осени, связан со скандалом вокруг незаконной прослушки, в котором оппозиция обвинила тогдашнее правительство. Она вспыхнула с новой силой в середине апреля после решения президента Македонии Георге Иванова прекратить расследование в отношении более чем 50 деятелей, включая видных политиков, причастных к этому скандалу. Эти события вызвали многодневные уличные протесты в столице Скопье и других городах Македонии. Демонстранты требовали, чтобы президент или отменил решение, или ушел в отставку. Они также выступали за перенос выборов на более поздний срок.