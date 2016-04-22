В Македонии отменены переговоры по решению политического кризиса

Переговоры должны были состояться 22 апреля в Вене при посредничестве еврокомиссара по европейской политике соседства и расширения Иоганнеса Гана и трех депутатов Европарламента, передает Deutsche Welle.

Президент Македонии Гьорге Иванов на прошлой неделе помиловал 56 человек, которые были причастны к скандалу с прослушкой, что углубило затянувшийся политический кризис в стране. Лидер оппозиции Зоран Заєв заявил, что примет участие в переговорах, только если президент отзовет решение о помиловании и отложит назначены на 5 июня выборы.

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Скандал разразился еще в феврале 2015 года, когда оппозиция обвинила тогдашнего премьер-министра Николу Груевского в том, что он санкционировал прослушивание 20 тысяч граждан страны. При посредничестве ЕС македонские политики договорились в прошлом году, что это дело будет расследовать специальный прокурор, а в стране пройдут досрочные выборы.

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Теперь этот процесс оказался под угрозой срыва. ЕС готов рассмотреть возможность наложения ограничений на въезд и замораживания счетов политиков, которые препятствуют разрешению политического кризиса. Об этом на условиях анонимности агентству Reuters сообщил представитель ЕС, участвующий в переговорах как посредник.