Нуланд после переговоров по Украине в Москве традиционно отведала пельменей (фото)
Помощник госсекретаря США Виктория Нуланд после переговоров об Украине в Москве отведала пельменей в любимом кафе.
Об этом сообщает пресс-секретарь американской дипмиссии Уилл Стивенс на своей странице в Twitter.
«Нуланд не смогла совершить визит в Москву без посещения нашего любимого пельменного места», - написал Стивенс.
Читайте такжеНуланд: США не признают итоги выборов на Донбассе, если они пройдут вне Минских соглашений
Дипломат также опубликовал фотографию, на которой Нуланд и посол США в РФ Джон Теффт держат на вилках насаженные пельмени.
Отметим, ровно год назад, 17 мая 2015 года, во время визита в Москву для переговоров по Украине Нуланд также отведала пельменей со сметаной.
A/S #Nuland and Amb Tefft enjoying some pelmenni with smetana (Tefft's favorite) before tomorrow's day of meetings. pic.twitter.com/bJnWwGJxZX— Will Stevens (@WBStevens) May 17, 2015