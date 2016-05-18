Нуланд после переговоров по Украине в Москве традиционно отведала пельменей (фото)

14:52, 18 мая 2016
Мир
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Помощник госсекретаря США Виктория Нуланд после переговоров об Украине в Москве отведала пельменей в любимом кафе.

Нуланд / twitter.com/WBStevens

Об этом сообщает пресс-секретарь американской дипмиссии Уилл Стивенс на своей странице в Twitter.

«Нуланд не смогла совершить визит в Москву без посещения нашего любимого пельменного места», - написал Стивенс.

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Дипломат также опубликовал фотографию, на которой Нуланд и посол США в РФ Джон Теффт держат на вилках насаженные пельмени.

Отметим, ровно год назад, 17 мая 2015 года, во время визита в Москву для переговоров по Украине Нуланд также отведала пельменей со сметаной. 

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