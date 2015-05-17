В Москве с Нуланд хотят обсудить российско-американские отношения и ситуацию в Украине

Об этом сообщил ТАСС заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

"В российском МИД Виктория Нуланд встретится 18 мая со статс-секретарем, заместителем министра Григорием Карасиным и со мной", - сказал дипломат.

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По словам Рябкова, в центре внимания будут "российско-американские отношения и ситуация в Украине".

По данным ТАСС, у Нуланд запланирован еще ряд встреч с российскими официальными лицами.

Напомним, ранее Госдеп США сообщал, что после визита в Киев и встречи с украинским руководством Нуланд отправится в Москву для обсуждения вопросов урегулирования кризиса на востоке Украины.