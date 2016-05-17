Кремль допустил разговор о сбитом над Донбассом Boeing на встрече Путина с премьером Малайзии

Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков, передает ТАСС.

"Мне трудно сказать, что имеют в виду обсуждать малайзийцы. Но обычно на таких двусторонних встречах, которые носят совершенно неформальный характер, лидеры могут затронуть, по сути, любую тему", - сказал Ушаков. Он отметил, что встреча Путина с премьер-министром Малайзии пройдет "на полях" саммита Россия - АСЕАН в Сочи.

При этом Ушаков уточнил, что основной темой встречи станут вопросы активизации сотрудничества в политической, торгово-экономической и военно-технической сферах.

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"Если малайзийские представители захотят обсудить тему Boeing, то мы, конечно, тоже будем готовы ее обсуждать", - сказал Ушаков.

Как сообщал УНИАН, самолет Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года над территорией Донецкой области, которая контролируется террористической организацией "ДНР".

Погибли 298 человек, которые находились на борту. Пассажирами рейса были граждане 10 стран. Большинство погибших (196 человек) – граждане Нидерландов.

С целью расследования этой трагедии 7 августа 2014 года была создана международная следственная группа, в состав которой вошли прокуроры и представители других правоохранительных органов Украины, Королевства Нидерландов, Королевства Бельгия, Австралии и Малайзии, а также представители Евроюста.

Совет безопасности Нидерландов 13 октября 2015 г. обнародовал отчет о причинах катастрофы самолета МН17. Установлено, что самолет был сбит зенитно-ракетным комплексом "Бук".

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В частности, согласно отчету, авиакатастрофа произошла в результате детонации боеголовки типа 9N314M, которую "выпустили из зенитно-ракетного комплекса "Бук" на востоке Украины".

Глава Совбеза Нидерландов заявил, что в результате взрыва передняя часть самолета была разрушена, а самолет разломился в воздухе.