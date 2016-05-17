СМИ: В ЦРУ "по ошибке" уничтожили отчет Сената о пытках за пять лет

Об этом пишет Meduza.

Как удалось узнать Yahoo News, сотрудники генеральной инспекции ЦРУ сначала удалили скачанный файл с отчетом, а потом случайно уничтожили и диск, на котором он хранился. Об инциденте ранее было известно в Сенате и министерстве юстиции США, однако публично о нем не сообщалось. В ЦРУ утверждают, что у спецслужбы имелась еще одна копия 6700-страничного отчета о пытках.

Читайте такжеВ Ираке нашли лабораторию по производству химоружия для ИГИЛ

Речь идет о полной версии доклада Сената, выдержки из которого были опубликованы в декабре 2014 года. Весь доклад был направлен в ЦРУ в нескольких копиях, одна из них предназначалась генеральной инспекции ведомства, отвечающей за контроль работы спецслужбы. Впоследствии ЦРУ было приказано не открывать отчет, а только хранить его. Из-за этого, как пишет Yahoo News, в генеральной инспекции отчет и удалили — инструкцию не открывать его в ведомстве кто-то воспринял как требование удалить копию с сервера. При этом оригинальный диск с докладом уже был уничтожен после того, как его переписали на компьютеры генеральной инспекции, что в ЦРУ называют обычной практикой.

Читайте такжеНемецкие спецслужбы подозревают Сноудена в связях с Кремлем

6700-страничный отчет, результат нескольких лет работы комитета Сената по разведке, содержит множество деталей, в том числе документы ЦРУ и сообщения о том, как в спецслужбе использовали имитацию утопления, лишение сна и другие агрессивные методы ведения допросов в тюрьмах за пределами США.

Зарубежные секретные тюрьмы ЦРУ активно использовались для допросов подозреваемых в терроризме во время президентства Джорджа Буша-младшего.

Читайте такжеЦРУ предупреждает о высокой вероятности терактов в Восточной Европе, в Польше не исключают взрывы и авиакатастрофу

Отчет Сената США о пытках в ЦРУ охватывает период с 2001 по 2006 годы. В настоящее время многие практики, применявшиеся при допросах в секретных тюрьмах ЦРУ, запрещены.