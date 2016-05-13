Журналистам показали, как проходят работы по расширению Панамского канала (фоторепортаж)

Об этом сообщает Reuters.

Отметим, Панамский судоходный канал соединяет Панамский залив Тихого океана с Карибским морем и Атлантическим океаном, расположен на Панамском перешейке на территории государства Панама.

В 2006 году 79% населения Панамы на референдуме поддержали расширение канала. Принятию этого плана способствовали китайские бизнес-структуры, управляющие каналом. Завершить модернизацию канала планировалось в 2016 г.

В ходе реконструкции планировалось провести дноуглубительные работы и построить новые, более широкие шлюзы. В результате к 2016 году через Панамский канал смогут проходить супертанкеры водоизмещением до 170 тыс. тонн. Максимальная пропускная способность канала возрастет до 18,8 тыс. судов в год. Стоимость реконструкции оценивалась более чем в 5 миллиардов долларов.

Как сообщал УНИАН, в 2014 году Китай заявил о намерении построить второй Панамский канал.