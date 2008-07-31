Израильские хакеры "зачищают" антисемитскую группу в Facebook

Израильские хакеры из группировки "Еврейские Силы Интернет-Защиты" (Jewish Internet Defense Force, JIDF) взломали популярное антисемитское сообщество в социальной сети Facebook. Взломщики завладели доступом к сообществу "Израиль - не страна! Удалите ее из списка Facebook" и занялись уничтожением его содержимого, пишет британская The Telegraph.

В антиизраильское сообщество входили свыше 48 тысяч человек (Facebook насчитывает около 100 миллионов пользователей). Оно просуществовало полтора года, после чего его создатели решили уйти на покой и передать управление группой другим пользователям. Хакеры воспользовались заминкой и взломали сообщество.

Представители "Еврейских Сил Интернет-Защиты" заявили, что на взлом сообщества их вынудило бездействие администрации Facebook. По словам хакеров, руководство социальной сети отказывалось закрыть антисемитскую группу несмотря на многочисленные жалобы пользователей.

В настоящее время хакеры заменили аватар сообщества (с карты Палестины на истребитель ВВС Израиля), удаляют содержимое и участников группы пользователей. В настоящее время из 48 тысяч членов сообщества в нем осталось около 20 тысяч.

Хакеры утверждают, что JIDF насчитывает свыше 5000 тысяч участников по всему миру. Они борются с проявлениями антисемитизма на сайтах Wikipedia, Facebook и YouTube.

Лента.ру