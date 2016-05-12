Министр обороны Польши обвинил прежние власти в сокрытии фактов о Смоленской катастрофе
Выступая перед польским сеймом в среду, 11 мая, глава Минобороны Польши Антоний Мачеревич, заявил, что прежние власти Польши скрывали «истинные причины и ход событий» во время катастрофы Ту-154М под Смоленском, в которой погиб президент Лех Качиньский.
Об этом сообщает РБК со ссылкой на польское агентство PAP.
Мачеревич подчеркнул, что власти «скрывали ключевые документы», и в том числе о последних этапах полета Ту-154М и «дезинформировали общество». По словам министра, Служба военной разведки и контрразведки не провела никакого анализа имеющейся информации о катастрофе под Смоленском.
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«Они предоставили прокуратуре проверить данные, но так, чтобы нельзя было понять их истинное значение и реальное содержание, они утаили ключевые документов, в том числе относящиеся к траектории Ту-154 в последней фазе полета», — Сказал Мачеревич.
«Служба приняла активное участие в фальсификации и сокрытии информации», — подчеркнул он, отметив, что расследование смоленской катастрофы прокуратурой также требует отдельного анализа. По его словам, были «подделаны десятки сертификатов доступа к секретной информации».
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Справка УНИАН. 10 апреля 2010 года польский правительственный самолет Ту-154 с 96 высокопоставленными чиновниками на борту разбился при заходе на посадку на военный аэродром в российском Смоленске. Оттуда польская делегация планировала отправиться на мероприятия к 70-й годовщине Катыньской трагедии. Среди погибших были президент Польши Лех Качиньский с супругой.