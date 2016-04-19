Ошибки в документах коснулись 90% жертв Смоленской катастрофы - прокуратура Польши

Об этом заявил заместитель генпрокурора Польши Марек Пасенек, передает Радио Польша. По его словам, ошибки коснулись 90% тел жертв авиакатастрофы.

«Необходимо создать группу судмедэкспертов, которые ознакомились бы с медицинской документацией, в том числе и из России», - заявил он.

По словам Пасенека, пока что рано говорить о возможной эксгумации тел жертв катастрофы. Возможно, такое решение будет принято позже.

Читайте такжеМинистр обороны Польши назвал терактом авиакатастрофу под Смоленском

Замгенпрокурора отметил, что в первой половине мая состоится встреча прокуроров с членами семей жертв катастрофы Ту-154М, во время которой будет поднят вопрос возможной эксгумации тел. Пасенек добавил, что теоретически можно провести эксгумацию без согласия родственников.

Он также отметил, что планируется «дипломатическое наступление» в вопросе возвращения Россией обломков президентского Ту-154М, потерпевшего крушение 10 апреля 2010 года над Смоленском.

Читайте такжеВ Польше опубликовали записи последних 38 минут полета Ту-154, в котором погиб Качинский

Справка УНИАН. 10 апреля 2010 года польский правительственный самолет Ту-154 с 96 высокопоставленными чиновниками на борту разбился при заходе на посадку на военный аэродром в российском Смоленске. Оттуда польская делегация планировала отправиться на мероприятия к 70-й годовщине Катыньской трагедии. Среди погибших были президент Польши Лех Качиньский с супругой.