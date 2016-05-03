В Молдове пройдут совместные с США военные учения

Как передает радио «Свобода», Министерство обороны Молдовы заявило, что военные США прибудут из Румынии на бронемашинах.

В учениях примут участие около 165 молдавских военных.

Посольство США в Кишиневе заявило, что учения, которые продлятся с 3 по 20 мая, будет включать в себя основные операции по созданию фортификационных сооружений, по оказанию медицинской помощи и эвакуации.

Пророссийская оппозиция Молдовы заявляет, что будет проводить акции протеста против учений.

Молдова присоединилась к программе НАТО «Партнерство ради мира» в 1994 году. С 1992 года в сепаратистском регионе Молдовы - Приднестровье - дислоцированы около полутора тысяч российских военнослужащих. 380 из них имеют статус международных миротворческих сил, остальные - военнослужащие бывшей российской 14-й гвардейской общевойсковой армии.