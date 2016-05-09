В Ираке нашли лабораторию по производству химоружия для ИГИЛ

Иракские военные заявили об обнаружении лаборатории по производству химического оружия, которая использовалась боевиками группировки "Исламское государство", сообщает Би-би-си.

"Лаборатория была обнаружена в городе Хит, находящемся на западе страны. Недавно иракские военные восстановили контроль над городом", - говорится в сообщении.

По словам военных, в лаборатории найдены большие запасы хлора и других ядовитых материалов, а также оборудование для производства химического оружия.

Ранее поступали сообщения, что боевики ИГ применяли удушающий газ. Например, он использовался при атаке на город Таза в Ираке. Жители сообщают, что боевики обстреляли город ракетами, начиненными отравляющими веществами. Несколько сотен человек отравились.

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"В Сирии, согласно сообщениям государственных СМИ, джихадисты ИГ также применяли химическое оружие", - отмечает издание.