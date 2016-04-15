Иракские войска отбили у боевиков ИГ стратегически важный город
03:29, 15 апреля 2016Мир
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Иракские войска отбили у боевиков экстремистской группировки "Исламское государство" стратегически важный город Хит на западе страны, сообщили власти.
REUTERS
Армия страны объявила, что спустя недели боев Хит полностью освобожден силами Контртеррористической службы, передает Русская служба Би-Би-Си.
Начатая в середине марта операция проводилась в рамках более широкой кампании правительственных войск по восстановлению контроля над провинцией Анбар.
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Через Хит проходит ключевой маршрут снабжения, связывающий территории, находящиеся под властью ИГ в Ираке и Сирии.
Расположенный в 150 километрах от Багдада город был отбит при поддержке возглавляемой США коалиции.
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