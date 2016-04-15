Иракские войска отбили у боевиков ИГ стратегически важный город

Армия страны объявила, что спустя недели боев Хит полностью освобожден силами Контртеррористической службы, передает Русская служба Би-Би-Си.

Начатая в середине марта операция проводилась в рамках более широкой кампании правительственных войск по восстановлению контроля над провинцией Анбар.

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Через Хит проходит ключевой маршрут снабжения, связывающий территории, находящиеся под властью ИГ в Ираке и Сирии.

Расположенный в 150 километрах от Багдада город был отбит при поддержке возглавляемой США коалиции.