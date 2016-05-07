Суд в США разрешил провести анализ ДНК певца Принса

Такое решение принял судья округа Карвер Кевин Эйд, удовлетворив ходатайство трастовой компании Bremer Trust, назначенной временным управляющим имуществом музыканта, передает kommersant.ru со ссылкой на CBS Minnesota.

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В постановлении судья выразил "согласие с возможностью возникновения вопросов относительно степени родства" при дальнейшем распоряжении имуществом исполнителя и разрешил использовать ДНК Принса для того, чтобы получить ответ на вопросы, касающиеся родственных связей и наследства.

Единственной близкой родственницей певца считается его сестра Тайка Нельсон. Она заявила, что Принс не оставил завещания, и обратилась в суд с просьбой назначить ее управляющей наследством певца. Также музыкант был дважды женат. Первый брак, во время которого был рожден ребенок, был аннулирован в 1999 году. Со второй супругой Принс развелся в 2006 году.

Ранее сообщалось, что в организме певца Принса, скончавшегося 21 апреля, экспертиза обнаружила сильнодействующее обезболивающее Percocet. В настоящее время выясняется, какое конкретно количество препарата принял певец и как смог получить доступ к лекарству. По предварительным данным, в ходе экспертизы также удалось установить, что у Принса был очень низкий уровень эритроцитов, что может служить причиной болезни, которой, как утверждают источники, мог страдать музыкант.

Как сообщал УНИАН, 21 апреля музыкант умер в возрасте 57 лет. Его тело нашли в имении Пэйсли-парк. 15 апреля у Принса Роджерса Нельсона случилось резкое ухудшение самочувствия - его частный самолет вынужден был приземлиться в Иллинойсе. На следующий день он все же решился выступить на концерте и уверить своих фанатов, что с ним все в порядке. У музыканта был тяжелый грипп. Тело певца было кремировано 24 апреля в США. Официальный представитель певца Иветт Ноэль-Шур отметила, что причины смерти Принса пока неизвестны.