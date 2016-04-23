Следствие: нет оснований полагать, что Принс совершил самоубийство

Шериф округа Карвер (штат Миннесота) Джим Олсон сообщил, что нет никаких оснований полагать, что музыкант совершил самоубийство, передает Лента.ру со ссылкой на US Weekly.

Он также отметил, что на теле не было обнаружено следов травм.

По словам шерифа, последний раз Принса видели в среду, 20 апреля, около 20:00. Спустя некоторое время сотрудники студийного комплекса Paisley Park Studios обнаружили певца в лифте и позвонили в службу 911, сообщает The Hollywood Life. Комплекс принадлежал музыканту, там же были его апартаменты.

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Как сообщал УНИАН, на 58 году жизни скончался американский певец Принс Роджерс Нельсон. Тело музыканта обнаружили в его доме в Миннеаполисе рано утром в четверг, 21 апреля.