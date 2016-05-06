В боях за деревню возле Алеппо погибли более 70 человек - правозащитники

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Сирийский центр мониторинга по соблюдению прав человека и источники повстанцев.

Как заявили правозащитники, 73 человека были убиты в бою за деревню Хан Туман, которая находится примерно в 15 км на юго-запад от города Алеппо в районе шоссе Дамаск-Алеппо.

При этом несколько источников повстанцев утверждают, что они захватили деревню, а источники сирийской армии отрицают, что Хан Туман была потеряна.

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Атака на деревню была осуществлена совместными силами коалиции исламистских повстанцев, известных под названием Джейш аль-Фатх (армия завоевания), в том числе при участии связанного с Аль-Каидой Фронта ан-Нусра, который отклонил дипломатические усилия по прекращению войны и отказался поддерживать мирные переговоры.

Сирийский центр мониторинга по соблюдению прав человека уточнил, что среди погибших 43 повстанца, а 30 - представляли правительственные войска.

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Соединенные Штаты и Россия на этой неделе выступали посредниками в установлении режима прекращения огня в городе Алеппо, где около 300 человек были убиты в течение последних двух недель на территории, которая контролируется правительством Сирии, и на территории, которая контролируется повстанцами. Люди погибли в результате авиаударов и обстрелов.