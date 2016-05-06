Папе Римскому в Ватикане вручили премию Карла Великого

Церемония прошла в Ватикане в пятницу, 6 мая, сообщает Deutsche Welle.

Перед вручением понтифик провел частную встречу со спикером Европарламента Мартином Шульцем, председателем Еврокомиссии Жаном-Клодом Юнкером и председателем Европейского Совета Дональдом Туском. Также Франциск встретился с немецким канцлером Ангелой Меркель.

Во время церемонии обер-бургомистр Аахена Марсель Филипп отметил: "Папа Франциск - большая удача для этого сложного пути Европы", цитирует агентство dpa. Понтифик призвал Европу вспомнить идеалы основателей Европейского сообщества. "Планы отцов-основателей, герольдов мира и пророков будущего, не устарели. Сегодня более, чем когда-либо, они побуждают строить мосты и разрушать стены", - заявил Франциск.

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Премию присудили в декабре прошлого года - по мнению оргкомитета, в Европе, где многие граждане ищут ориентиры, Франциск несет послание надежды. В обосновании указаны его достижения по содействию "мира и взаимопонимания, милосердия и толерантности, солидарности и сохранения творения".

Международной премией имени Карла Великого награждают с 1950 года. Традиционно престижную награду вручают в коронационном зале немецкого города Аахен, однако для понтифика сделали исключение. Ее присуждают отдельным лицам и учреждениям за вклад в усиление единства Европы - среди лауреатов также валюта евро и народ Люксембурга. В прошлом году ее получил Мартин Шульц за "укрепление Европарламента, парламентаризма и демократической легитимации в Евросоюзе".