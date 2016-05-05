Во Франции задержали туристический автобус с 34 украинцами из-за проблем с документами на перевозку

Об этом сообщает Департамент консульской службы МИД Украины на своей странице в Facebook.

В среду, 4 мая, в Париже в рамках плановых мероприятий местной полиции по проверке соблюдения правил международных пассажирских перевозок, были проверены разрешительные документы туристического автобуса с украинскими номерами.

В ходе проверки водители не смогли предоставить полный набор документов. Автобус был помещен на штрафной площадке до устранения недостатков.

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"На место инцидента прибыли консулы посольства Украины во Франции, которые способствовали налаживанию коммуникации между водителями транспортного средства, правоохранителями и украинскими туристами. Благодаря оперативному вмешательству консульских должностных лиц и проведенных переговоров с представителями компетентных органов Франции, удалось уменьшить сумму штрафа за вышеуказанные нарушения", - говорится в сообщении.

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Все пассажиры автобуса были размещены для ночлега в одном из местных отелей. В автобусе находились 34 граждан Украины.