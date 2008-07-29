Повысились требования к знанию латышского языка

Правительство Латвии одобрило поправки к правилам, которые регламентируют знание государственного языка представителями различных профессий, сообщает Mixnews. Новые правила разработало Министерство юстиции республики совместно с Центром государственного языка.

Поправки расширяют список профессий, от представителей которых требуется хорошее владение латышским. В этот перечень были включены, в частности, главные бухгалтера. Им необходимо знать язык на уровне 2B, то есть свободно общаться на повседневные и профессиональные темы, а также составлять необходимые для работы документы.

Кроме того, в списке тех, кого теперь будут проверять на знание латышского, оказались горничные (категория 1A), механики, электрики, флористы и фотографы (категория 1B), старшие бухгалтеры и почтальоны (категория 2A).

Против внесения поправок, как отмечает DELFI, возражало латвийское объединение работодателей. Глава Министерства юстиции Гайдис Берзиньш, со своей стороны, заявил, что отсутствие некоторых профессий в вышеуказанном списке вредит потребителям, которые не могут, например, получить от представителя сферы услуг информацию на латышском.