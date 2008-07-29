Генеральный секретарь ООН призвал к олимпийскому перемирию

Вчера в ходе заседания Генеральной Ассамблеи Генеральный секретарь Пан Ги МУН призвал членов ООН соблюдать «олимпийское перемирие» во время игр 29-й Олимпиады в Пекине с 8 по 24 августа.

Об этом УНИАН сообщили в Центре новостей ООН.

«Олимпийское движение и ООН разделяют общие фундаментальные ценности и цели: взаимопонимание и уважение; равные возможности и справедливость для всех и, прежде всего, приверженность миру. Мы можем вдохнуть в эти принципы жизнь, соблюдая «олимпийское перемирие» и призвав враждующие стороны сложить оружие на то время, пока спортсмены сообщества наций встречаются под сенью олимпийского огня», - отметил Генеральный секретарь.

С призывом к соблюдению «олимпийского перемирия» выступил и Председатель Генеральной Ассамблеи ООН Срджян КЕРИМ. В торжественном воззвании по этому поводу он напомнил, что эта традиция восходит к VIII веку нашей эры. В 1992 году Международный олимпийский комитет возродил ее, обратившись ко всем государствам с призывом соблюдать перемирие.

В резолюции, принятой 31 октября 2007 года, Генеральная Ассамблея призвала государства-члены поддержать «олимпийское перемирие во время Игр XXIX Олимпиады в Пекине, с 8 по 24 августа 2008 года и Паралимпийских игр с 6 по 17 сентября.

«В качестве Председателя Генеральной Ассамблеи я обращаюсь ко всем государствам-членам с торжественным воззванием продемонстрировать их приверженность «олимпийскому перемирию» в связи с Олимпийскими играми 2008 года в Пекине и принять конкретные меры на местном, национальном, региональном и всемирном уровнях в целях поощрения и укрепления культуры мира и согласия в духе этого перемирия», - говориться в торжественном воззвании.