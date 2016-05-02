В Гавану пришел первый за десятки лет круизный лайнер из США (фоторепортаж, видео)

Таким образом возобновились коммерческие водные перевозки между США и Кубой, которые были прерваны почти на полвека, сообщает Радио Свобода.

Корабль с 700 пассажирами на борту вышел из Майами 1 мая и прибыл на Кубу 2 мая.

Лайнер встречали сотни людей, которые держали в руках кубинские флаги.

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Как известно, в марте президент США Барак Обама совершил визит на Кубу, который назвали историческим, поскольку это был первый визит главы американского государства за почти 90 лет. Белый дом назвал это началом новой эпохи в отношениях между бывшими противниками в «холодной войне» и шагом в развитии дипломатических отношений, восстановленных в прошлом году.

Однако экономические и торговые связи между двумя государствами до сих пор ограничены в связи с финансовым эмбарго США, что до сих пор действует.