В немецком Штутгарте протестующие пытаются сорвать съезд правой партии - задержаны сотни демонстрантов

В немецком Штутгарте задержаны несколько сотен демонстрантов, принимавших участие в акции протеста против конференции правой партии "Альтернатива для Германии".

Для обеспечения безопасности в городе были привлечены более тысячи полицейских, сообщает Русская служба Би-би-си.

Демонстранты, вооруженные палками и железными прутами, подожгли автомобильные покрышки у входа в здание, где проводится конференция.

Для разгона акции протеста полицейские применили слезоточивый газ.

Несмотря на демонстрации, съезд партии все же открылся.

"Альтернатива для Германии" усиливает свое влияние в стране, акцентируя внимание на "провальной политике Ангелы Меркель в отношении мигрантов и беженцев".

На съезде планируется принять политическую программу партии, главные пункты которой уже известны.

Как отмечает корреспондент Би-би-си, в ходе конференции делегаты намерены принять ряд требований к властям, в том числе запрет на ношение мусульманками хиджабов, запрет на строительство минаретов и традиционные призывы на совершение намаза.

Партия также предлагает выдворять из Германии правонарушителей-иностранцев.

Основанная лишь в 2013 году партия в настоящее время представлена в половине земельных парламентов страны. Согласно соцопросам, на востоке Германии ее поддерживают почти 20% избирателей.

По данным Института социологических исследований в Алленсбахе, в среднем по Германии "Альтернатива для Германии" пользуется поддержкой 13% жителей страны.