В Конгрессе США зарегистрирован законопроект, предусматривающий усиление санкций против России

Об этом сообщает Голос Америки.

Американские законодатели Элиот Энгель (демократ из штата Нью-Йорк) и Адам Кинзинґер (республиканец из штата Иллинойс) сообщили в пятницу, что они предложили законопроект, который касается текущего кризиса в Украине. К ним присоединилась группа еще 14 законодателей, включиельно с двухпартийным руководством украинского "кокуса" в Палате представителей, которые предложили Акт о стабильности и демократии в Украине (STAND).

Авторы законопроекта пишут, что агрессия России против Украины подорвала суверенитет Украины и одновременно угрожает долгосрочным инвестициям США в целостной, свободной и мирной Европе.

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Оккупация Крыма Россией - незаконна. По этому вопросу политика Америки должна быть четкой, как в случае многолетней оккупации Советским Союзом стран Балтии, при одновременном сохранении трансатлантического единства. Акт STAND - это новый подход ко всем тем вопросам и дает ясно понять, что "США не будут стоять праздно в то время, когда Путин запугивает своих соседей, испытывает решимость НАТО и пытается подорвать единство западных стран", - заявил Энгель.

Адам Кинзингер заявил, что "настало время, чтобы Соединенные Штаты подтвердили, что не будут потакать российской агрессии" и, что "мы никогда не признаем незаконной аннексии Крыма Россией".

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Акт STAND усиливает санкции против России и отвергает любую форму признания господства России над Крымом. Он четко определяет право Украины на самооборону и связывает любое смягчение санкций со своевременным и полным выполнением Минских соглашений.

В частности, законопроект вводит ограничения на передачу России определенных предметов и услуг военного назначения со стороны стран-членов НАТО, содержащие американские технологии или компоненты, до тех пор, пока она силой оккупирует территорию Украины или любой страны-члена НАТО.

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Распространяет действие Закона Магнитского на территории, оккупированные или контролируемые Россией, такие как Крым, Абхазия, Южная Осетия и Приднестровье.

Поручает администрации США в консультации с украинским правительством искать пути создания международного консорциума с целью привлечения частных инвестиций в Украину путем уменьшения политических рисков для будущих частных инвесторов.

Поручает Государственному департаменту разработать и воплотить стратегию реакции на российские усилия по дезинформации и пропаганды в отношении русскоязычного населения в странах, граничащих с Россией.

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Акт STAND усиливает санкции против России и отвергает любую форму признания господства России над Крымом. Он также способствует инвестициям в Украину и поручает Государственному департаменту ввести стратегию в ответ на российскую пропаганду и дезинформацию.