В Москве неизвестные с георгиевскими ленточками напали на участников исторического конкурса (фото)

14:29, 28 апреля 2016
Мир
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В Москве у Дома кино неизвестные закидали яйцами и зеленкой участников церемонии награждения лауреатов конкурса для старшеклассников «Человек в истории. Россия - XX век», организованного правозащитным центром «Мемориал».

Улицкая / twitter.com/MemorialMoscow

Об этом сообщила на своей странице в Facebook правозащитница Ирина Ясина.

По ее словам, нападавшие были «увешаны георгиевскими ленточками».

Она отметила, что полиция в происходящее не вмешивалась.

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Официальных комментариев со стороны российской полиции по поводу произошедшего пока нет.

Саму Людмилу Улицкую облили зеленкой. 

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