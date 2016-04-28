В Москве неизвестные с георгиевскими ленточками напали на участников исторического конкурса (фото)
14:29, 28 апреля 2016Мир
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В Москве у Дома кино неизвестные закидали яйцами и зеленкой участников церемонии награждения лауреатов конкурса для старшеклассников «Человек в истории. Россия - XX век», организованного правозащитным центром «Мемориал».
Полиция в происходящее не вмешивалась / twitter.com/MemorialMoscow
Об этом сообщила на своей странице в Facebook правозащитница Ирина Ясина.
По ее словам, нападавшие были «увешаны георгиевскими ленточками».
Она отметила, что полиция в происходящее не вмешивалась.
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Официальных комментариев со стороны российской полиции по поводу произошедшего пока нет.
Саму Людмилу Улицкую облили зеленкой.
Людмилу Улицкую облили зеленкой. Уже отмыли, но виски остались:) pic.twitter.com/ZYAeazoQNJ— Memorial (@MemorialMoscow) April 28, 2016
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