В Москве неизвестные с георгиевскими ленточками напали на участников исторического конкурса (фото)

Об этом сообщила на своей странице в Facebook правозащитница Ирина Ясина.

По ее словам, нападавшие были «увешаны георгиевскими ленточками».

Она отметила, что полиция в происходящее не вмешивалась.

Читайте такжеВ Москве возле метро задержали женщину в хиджабе с головой ребенка в руках

Официальных комментариев со стороны российской полиции по поводу произошедшего пока нет.

Саму Людмилу Улицкую облили зеленкой.