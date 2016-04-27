Перенос первого пуска ракеты с российского космодрома "Восточный": в "Роскосмосе" сообщили детали

Об этом объявил диктор на космодроме, передает ТАСС.

Источник в ракетно-космической отрасли сообщил, что первый запуск ракеты "Союз-2.1а" предварительно перенесен на 28 апреля на 5:01 мск.

Так, глава "Роскосмоса" Игорь Комаров заявил, что причина отмены пуска с космодрома Восточный локализована, ведутся работы по устранению. По его словам, за сутки, на которые был отложен пуск, удастся восстановить систему, давшую отбой старта в автоматическом режиме.

По словам Комарова, за две с половиной минуты до контакта подъема произошел автоматический отбой.

"Произошла автоматическая остановка пуска в связи со сбоями работы автоматизированной системы управления", - сказал Комаров. "Планируется перенос пуска на сутки, за это время будем отрабатывать все отклонения", - добавил глава "Роскосмоса".

Читайте такжеРоссия отказалась назвать дату первого пуска с космодрома "Восточный", сославшись на испытания

Комаров отметил, что ответственность за отмену пуска с Восточного лежит на тех, кто руководит сферой космоса.

"Как обычно, ответственность за то, что происходит в космической сфере, лежит на тех людях, которые этим занимаются и руководят", - сказал Комаров.

Глава "Роскосмоса" отметил, что первый пуск с нового стартового стола и, тем более, с нового космодрома - "это ответственная тема". При этом он напомнил о целом ряде прецедентов подобного переноса запуска. "Такое, к сожалению, бывает",- сказал он. "Будем отрабатывать все возникшие вопросы", - заверил глава "Роскосмоса".

Как передает РБК, пресс-секретарь президента РФ рассказал, что утром Путин прибыл в Благовещенск, откуда отправился на космодром. В ожидании запланированного запуска он был проинформирован о работе космодрома и режимах работы автоматики. За несколько минут перед запуском автоматическая система отменила старт.

Напомним, что первый пуск с космодрома планировался в 5:01 мск. Ракета-носитель должна была вывести на орбиту спутники «Ломоносов», «Аист-2Д» и SamSat-218 («СамСат-218»). Однако в назначенный момент ракета не взлетела.