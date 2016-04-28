С российского космодрома "Восточный" со второй попытки в присутствии Путина запустили ракету (фоторепортаж, видео)

Головная космическая часть в составе блока выведения "Волга" с тремя спутниками в расчётное время отделились от третьей ступени "Союза-2.1а", передает РИА Новости.

Спустя 2 часа пройдет расстыковка разгонного блока и космических аппаратов.

За запуском наблюдали президент России Владимир Путин, вице-премьер Дмитрий Рогозин, курирующий космическую отрасль, руководитель госкорпорации "Роскосмос" Игорь Комаров, командующий Космическими войсками — заместитель главкома ВКС РФ генерал-лейтенант Александр Головко.

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Как сообщал УНИАН, первый запуск с космодрома "Восточный" должны были выполнить 27 апреля в 05:01 (мск). Трехступенчатая ракета-носитель "Союз-2.1а" с разгонным блоком "Волга" должна была вывести на орбиту космический аппарат "Аист-2Д", научный спутник МГУ "Ломоносов", а также наноспутник SamSat-218.

За полторы минуты до старта запуск перенесли. Это объяснили техническими проблемами. Сбой зафиксировала автоматическая система: оказался поврежден прибор, который отвечает за включение и выключение двигателей, отделение ступеней и направление полета.