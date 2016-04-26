Появилось видео подрыва смертника в парижском кафе в ноябре прошлого года

Ролик был впервые показан в эфире программы ZONE на французском канале. На обнародованном видео видно, как мужчина заходит в кафе на бульваре Вольтера, закрывает рукой лицо и в этот момент на нем срабатывает взрывное устройство.

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Кроме самого смертника в результате теракта никто не погиб, а посетители и работники кафе отделались ранениями.

Как сообщал УНИАН, ответственность за серию терактов в Париже, которые произошли 13 ноября 2015 года, взяла на себя экстремистская организация "Исламское государство". В результате терактов погибли более 150 человек.