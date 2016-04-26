СМИ: Перебежчица рассказала о насилии в отношении женщин в армии КНДР

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Ренхап.

В центре Сеула во вторник состоялся митинг, в ходе которого председатель альянса Цой Су Хян заявила, что одна бывшая медсестра в Корейской народной армии "почти каждый день подвергалась сексуальному насилию со стороны кадровых военнослужащих". А когда медсестра пожаловалась в партком, то не ее обидчиков, а ее саму с позором выгнали с военной службы.

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Ранее Цой Су Хян, которая сама служила в северокорейской армии, рассказала в сеульской печати, что из 120 солдат в ее подразделении насчитывалось 20 мужчин-офицеров, и двое из них в своем отряде насиловали практически каждую женщину в их подчинении.