На месте убийства семьи из восьми человек в США нашли плантации конопли - СМИ

Об этом сообщает в воскресенье, 24 апреля, Associated Press со ссылкой на прокурора штата Майка Девайна, передает Лента.ру.

Преступление, как отметил Девайн, было тщательно спланировано, однако пока неизвестно, связано ли с ним выращивание наркотического вещества. По словам прокурора, расследование, в котором задействованы около 100 человек, займет много времени.

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Власти Огайо, тем временем, предупредили о том, что убийца, вероятно, находится на свободе, он может быть вооружен и опасен. За информацию о преступнике объявлена награда в 25 тысяч долларов.

Как сообщал УНИАН, восемь членов семьи обнаружили убитыми в жилом доме в США. Среди убитых семеро взрослых и одна девушка-подросток. Отмечается, что выжить удалось трем детям возрастом 4 дня, 6 месяцев и 3 года.