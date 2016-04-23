Подозреваемый в убийстве восьми членов семьи в Огайо смог скрыться

Об этом сообщает WKRC.

Инцидент произошел недалеко от Цинциннати в штате Огайо. Среди убитых семеро взрослых и одна девушка-подросток.

По предварительным данным, предполагаемый убийца пока находится на свободе. Тела жертв были обнаружены в четырех локациях.

Отмечается, что выжить удалось трем детям возрастом 4 дня, 6 месяцев и 3 года.

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Власти американского штата Огайо заявили, что подозреваемый в убийстве семьи из восьми человек сумел скрыться с места преступления и пока его поиски успеха не принесли, передает Русская служба Би-Би-Си.

Власти предупредили оставшихся в живых родственников убитых и всех остальных жителей городка Пайктон, в районе которого совершено преступление, что подозреваемый может быть вооружен и опасен.

Власти не исключают, что в преступлении могли участвовать сразу несколько человек, однако никаких доказательств в пользу этой версии у них пока нет. Личность предполагаемого убийцы и его мотивы до сих пор не установлены.

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Полиция подтвердила только, что все восемь погибших были убиты выстрелами в голову, причем это не могло быть групповым самоубийством. Некоторых из жертв, судя по всему, застрелили во сне.