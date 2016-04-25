СБ ООН осудил запуск КНДР баллистической ракеты с подводной лодки

Об этом сообщает Радио Свобода.

«Члены Совета безопасности решительно осудили выпуск с подводной лодки баллистической ракеты со стороны Корейской Народно-Демократической Республики 23 апреля», – говорится в заявлении ООН.

В заявлении ООН такие действия трактованы как «еще одно серьезное нарушением КНДР резолюции Совета безопасности ООН».

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Как сообщал УНИАН, военные КНДР испытали баллистическую ракету с борта подводной лодки в районе восточного побережья Корейского полуострова.